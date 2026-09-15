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Daily Moscow

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Мода в трех действиях: Никита Карстен и YouWanna объединили театр, литературу и стиль

Мода в трех действиях: Никита Карстен и YouWanna объединили театр, литературу и стиль

14 сентября в стенах Театра Маяковского произошло событие, где классика органично слилась с современной модой.

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