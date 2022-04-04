Аргументы недели

97 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Миша Кицис
    Один вопрос. Сколько ваших родственников сейчас воюют на Украине? Сколько погибло? Ваша жена поехала оказывать помощь...Володин: Госдума ...
  • Елена Верия (Безденежных)
    Они "дезертиры государства".Писатель Юрий Пол...
  • Русакова Лариса
    Хотелось бы, чтобы возвращались честные и преданные своему делу люди, а в противном случае может получиться хрен не с...«Известия»: в пра...

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко: фото из Бучи постановочные

Представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко: фото из Бучи постановочные

Представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко заявил, что фото из Бучи постановочные.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх