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“Анечка, Аня, что ты с собой сделала?”: Поклонники плачут из-за преображения Седоковой

“Анечка, Аня, что ты с собой сделала?”: Поклонники плачут из-за преображения Седоковой

Подписчики переживают из-за внешности артистки. По их мнению, она переборщила с пластикой Анна Седокова опубликовала короткий видеоролик в соцсетях, рекламируя свой новый сингл.

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