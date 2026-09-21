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Как распределились голоса после обработки 75% протоколов на выборах в Госдуму

Как распределились голоса после обработки 75% протоколов на выборах в Госдуму

После обработки 75,31% протоколов участковых комиссий на выборах депутатов Госдумы девятого созыва ЦИК опубликовал промежуточные результаты голосования, сообщает "Интерфакс".

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