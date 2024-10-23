Депутаты Думы Иркутска планомерно воплощают в жизнь предложения жителей

Каким горожане хотели бы видеть Иркутск? Конечно, чистым, уютным, зеленым, комфортным и безопасным. Что именно для этого необходимо обустроить во дворах, в скверах и других общественных пространствах, активные иркутяне советуют местным депутатам — тем, кто представляет интересы территорий в Думе Иркутска, а значит, может влиять на выделение ресурсов для городских проектов, а затем пристально контролировать исполнение планов, намеченных совместно с жителями.