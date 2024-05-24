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Женева (ATP). 1/2 финала. Джокович поборется с Махачем, Рууд – с Коболли

Каспер Рууд встретится с Флавио Коболли. Сетка турнира здесь. Gonet Geneva Open Женева, Швейцария 19 – 25 мая 2024 ATP 250 Призовой фонд – 579 320 евро Открытые корты, грунт 1/2 финала Новак Джокович (Сербия)  Томаш Махач (Чехия) Дата проведения 24 мая, 15.

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