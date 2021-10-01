tagilcity

204 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А памятная табличка на Ельцин Центре не появится? Когда была разрушена великая держава, подорвана экономика и многое ...Мемориальная табл...
  • Игорь Сухоруков
    Отчислять прогульщиков и двоешников нормальная практика, надо избавляться от баласта в ВУЗе и будущих никчемных специ...Преподаватель УрФ...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело. Практически во все квартиры, аферисты, понапрописывали черти кого, а сколько уже переоформлено в собств...На выборах свердл...

Труп женщины найден в камере отдела полиции Сысерти

Труп женщины найден в камере отдела полиции Сысерти

В отделении полиции задержанной жительницы Сысерти стало плохо, приехавшие медики скорой помощи не стали ее госпитализировать, разрешив содержать ее под стражей дальше, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх