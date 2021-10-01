Труп женщины найден в камере отдела полиции Сысерти

В отделении полиции задержанной жительницы Сысерти стало плохо, приехавшие медики скорой помощи не стали ее госпитализировать, разрешив содержать ее под стражей дальше, сообщает глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.