Эксперт призвал внимательно читать отзывы перед установкой приложенийЕлена АКИМОВА Названы приложения, которые тайком списывают деньги со счета Фото: Евгения ГУСЕВА Директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич назвал приложения, которые без ведома владельца смартфона списывают деньги со счета.
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