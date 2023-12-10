Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Названы приложения, которые тайком списывают деньги со счета

Названы приложения, которые тайком списывают деньги со счета

Эксперт призвал внимательно читать отзывы перед установкой приложенийЕлена АКИМОВА Названы приложения, которые тайком списывают деньги со счета Фото: Евгения ГУСЕВА Директор центра компетенций по информационной безопасности Т1 Интеграция Виктор Гулевич назвал приложения, которые без ведома владельца смартфона списывают деньги со счета.

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