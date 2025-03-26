«Русская культура — самая мощная составляющая мировой, это смешно отрицать»

Худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский впервые получит престижную награду «Золотая маска». Народного артиста России будут чествовать 27 марта в профессиональный праздник на сцене ГАБТ вместе с Никитой Михалковым, Мариной Нееловой, Натальей Теняковой.
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