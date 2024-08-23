В Петербурге ко Дню знаний проверят более 2500 пожарных гидрантов у школ и детсадов

Все городские службы и предприятия задействованы в подготовке ко 2 сентября. Сотрудники ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» перед началом нового учебного года проверят более 2500 пожарных гидрантов рядом со школами и детскими садами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии