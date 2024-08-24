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На западе Германии неизвестный устроил нападение во время празднования дня

На западе Германии неизвестный устроил нападение во время празднования дня города Очередной акт насилия, к которому, возможно, причастен мигрант, произошел в крупной европейской стране.

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