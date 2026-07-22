"Это сигнал со стороны Москвы, что политическая конфронтация наравне с военной будет продолжена"

Что там опять случилось у этих британских любителей политических истерик? Сегодня, после некоторого лёгкого погружения во внутренние дела в связи с пришествием 7-го премьера Великобритании за 10 лет, островная пресса вновь вернула на первые полосы "русскую угрозу".