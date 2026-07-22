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"Это сигнал со стороны Москвы, что политическая конфронтация наравне с военной будет продолжена"

"Это сигнал со стороны Москвы, что политическая конфронтация наравне с военной будет продолжена"

     Что там опять случилось у этих британских любителей политических истерик? Сегодня, после некоторого лёгкого погружения во внутренние дела в связи с пришествием 7-го премьера Великобритании за 10 лет, островная пресса вновь вернула на первые полосы "русскую угрозу".

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Комментарии
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Игорь Максаков
И я того же мнения с вами!! Именно так!
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1 м.
Игорь
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1 м.
Misha Glusch
и зачем зря снаряды и ракеты тратить?
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1 м.