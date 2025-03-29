В Петербурге стартовал сезон навигации. Экскурсии от Невы Тревел по Неве на теплоходах доступны с 29 марта.
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В Петербурге стартовал сезон навигации. Экскурсии от Невы Тревел по Неве на теплоходах доступны с 29 марта.