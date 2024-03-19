Смерти брата Гедиминаса Таранды предшествовала хандра

Последние дни были тяжелыми как для самого Витаутаса, так и для его родственников 59-летний Витаутас Таранда — брат и помощник знаменитого танцовщика, руководителя «Имперского русского балета» Гедиминаса Таранды, скончался в понедельник днем в своей квартире на Садово-Сухаревской улице.