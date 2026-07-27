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Аргументы и Факты

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Алиханов заявил о готовности Ил-114-300 к серийным поставкам

Алиханов заявил о готовности Ил-114-300 к серийным поставкам

Российский самолет Ил-114-300 превосходит зарубежные аналоги по топливной эффективности и летным характеристикам, заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов в интервью Радио «Комсомольская правда».

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