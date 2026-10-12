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Российский рынок акций 12 октября продолжил рост на Мосбирже

Российский рынок акций 12 октября продолжил рост на Мосбирже

Росту способствовал предстоящий телефонный разговор лидеров России и США, итогом которого стало снятие запрета на экспорт российского дизтоплива.

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