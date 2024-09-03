🏚 В Керчи по стенам аварийного дома пошли трещины: как живут люди в таких условиях Жители самостоятельно заделывают стены.
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🏚 В Керчи по стенам аварийного дома пошли трещины: как живут люди в таких условиях Жители самостоятельно заделывают стены.