Фигуристка Алиса Заикина поделилась мнением о коллеге Александре Трусовой, отметив её прыжки. Трусова вернулась в спорт после рождения сына в августе 2025 года и уже выиграла серебро в Японии и выступила на «Мемориале Дениса Тена».
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