В России выросло число краж автомобилей для разбора на запчасти

С начала года в России наблюдается резкий рост числа автоугонов. По сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года оно увеличилось на 70 процентов, сообщают «Известия» со ссылкой на данные Страхового дома ВСК.
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