Медведев назвал целями СВО разоружение ВСУ и смещение бандеровского режима

В ходе СВО, проведение которой будет продолжено в следующем году, планируется добиться разоружения ВСУ и отказа Киева от неонацистской идеологии, заявил РИА Новости зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
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