Премьер Туск призвал ЕС и США поддерживать отношения несмотря на потрясения

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя напряженность в отношениях Европы и США на фоне введенных американским лидером Дональдом Трампом пошлин и последующей их приостановке, призвал стороны поддерживать трансатлантические отношения несмотря на "временные потрясения".
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