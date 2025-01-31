Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Дик Баттон

Его кончину подтвердил его сын Эдвард. Баттон – двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании (Санкт-Мориц-1948 и Осло-1952), на его счету 5 побед на чемпионатах мира, а также золото Евро-1948, на который были допущены фигуристы из США и Канады.