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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ушел из жизни двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Дик Баттон

Его кончину подтвердил его сын Эдвард. Баттон – двукратный олимпийский чемпион в одиночном катании (Санкт-Мориц-1948 и Осло-1952), на его счету 5 побед на чемпионатах мира, а также золото Евро-1948, на который были допущены фигуристы из США и Канады.

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