В центре Самбора Львовской области снесли "Родину-мать".А действительно, зачем им Родина и тем более Мать? Незаконнорожденная сирота Украина, ни того ни другого не имеющая.
Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.68
Комментарии
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Николай Гончаров
Спасибо огромное нашим защитникам! Авторам материала тоже спасибо. Оставайтесь, живы-здоровы, пожалуйста!
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23 час.
татьяна кирк
Кого ещё собирается отстранить от должности наше МО ? Действительно, Пригожин был прав. Наши бойцы гибнут за РОссию, а внутри её предатели на самом высоком уровне !
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19 час.
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