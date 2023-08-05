Некоторые фото с мест проведения Спецоперации, ч.68

Спасибо огромное нашим защитникам! Авторам материала тоже спасибо. Оставайтесь, живы-здоровы, пожалуйста!

татьяна кирк

Кого ещё собирается отстранить от должности наше МО ? Действительно, Пригожин был прав. Наши бойцы гибнут за РОссию, а внутри её предатели на самом высоком уровне !