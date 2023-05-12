Посол США извинился перед ЮАР за обвинения в поставках оружия России

Посол США в ЮАР Рубен Бригети, заявивший, что республика якобы поставляет оружие России, после официального протеста со стороны южноафриканского МИД признал, что перешел черту и извинился, сообщает ведомство.
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