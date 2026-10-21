АО «Специализированный застройщик „Южно-Уральская корпорация жилищного строительства и инвестиций“» объявило аукцион на завершение строительства школы на 1100 мест в челябинском микрорайоне «Белый хутор», установив предельную стоимость контракта в 1,4 млрд рублей.
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