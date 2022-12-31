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Камил Гаджиев: «Уверен, 2023-й принесет нам уникальные, яркие эмоции и, наверняка, новые правила!»

Камил Гаджиев поздравил медиафутбольное комьюнити с наступающим Новым годом. «Дорогие друзья, уважаемые любители медиафутбола! Я поздравляю вас всех с наступающим 2023 годом! Уверен, он принесет нам уникальные, яркие эмоции и, наверняка, новые правила!», – пожелал босс Fight Nights.

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