Трамп после разговора с Зеленским начал угрожать России вторичными санкциями

Встреча с Владимиром Зеленским, похоже, повлияла на президента США Дональда Трампа. В своём блоге Truth Social он заявил о желании «по-другому» взглянуть на конфликт на Украине и пригрозил России новыми санкциями из-за ударов по украинской военной инфраструктуре.
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