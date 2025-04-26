Трамп после разговора с Зеленским начал угрожать России вторичными санкциями

Встреча с Владимиром Зеленским, похоже, повлияла на президента США Дональда Трампа. В своём блоге Truth Social он заявил о желании «по-другому» взглянуть на конфликт на Украине и пригрозил России новыми санкциями из-за ударов по украинской военной инфраструктуре.