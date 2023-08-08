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Украинское командование консультировалось с Пентагоном по вопросу мест будущего применения танков Abrams

Украинское командование консультировалось с Пентагоном по вопросу мест будущего применения танков Abrams

Из украинских источников стало известно о том, что командование ВСУ обсуждало с сотрудниками Пентагона вопрос о том, где именно применить американские танки Abrams после их поставки на Украину.

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