В Эстонии с понедельника, 30 октября, начала работу система продовольственных карточек для малоимущих.
В Эстонии начала действовать система продовольственных карточек для малоимущих
Комментарии
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ЮЛ
Юрий Латов
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2 д.
egon egon
О чем речь? О продовольственных карточках для малоимущих в Эстонии...это 30 евро на квартал на человека...это плевок в малоимущих...на эти деньги можно только кошку пару недель прокормить...и то под большим вопросом...
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2 д.
Любовь Разбицкая
Да пусть катятся эти сраные эстонцы со своей Эстонией. Они точно не за Россию и поддерживали и санкции и тявкали что мы русские им что-то должны. Вообще похер как они там в сраной Эстонии и какие карточки жрут. Хрен им, а не наши ресурсы.
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2 д.
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