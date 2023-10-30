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В Эстонии начала действовать система продовольственных карточек для малоимущих

В Эстонии начала действовать система продовольственных карточек для малоимущих

В Эстонии с понедельника, 30 октября, начала работу система продовольственных карточек для малоимущих.

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Комментарии
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ЮЛ
Юрий Латов
Дорога - синоним пути, движения, развития. Язык меняется, старые слова могут получать новые значения.
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2 д.
egon egon
О чем речь? О продовольственных карточках для малоимущих в Эстонии...это 30 евро на квартал на человека...это плевок в малоимущих...на эти деньги можно только кошку пару недель прокормить...и то под большим вопросом...
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2 д.
Любовь Разбицкая
Да пусть катятся эти сраные эстонцы со своей Эстонией. Они точно не за Россию и поддерживали и санкции и тявкали что мы русские им что-то должны. Вообще похер как они там в сраной Эстонии и какие карточки жрут. Хрен им, а не наши ресурсы.
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2 д.

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