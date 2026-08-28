НСА: скорректирован План сельхозстрахования на озимую посевную кампанию 2026 г.

Изменения в Плане сельхозстрахования на 2026 год, утвержденные Минсельхозом России, должны быть учтены при оформлении страхования с господдержкой сева озимых культур в ходе текущей кампании – они касаются группы зерновых, – прокомментировал выход документа президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.
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