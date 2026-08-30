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Царьград

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Новые поиски в районе исчезновения Усольцевых: пропал 65-летний мужчина

Новые поиски в районе исчезновения Усольцевых: пропал 65-летний мужчина

Этот участок тайги – "петля смерти" – привлёк внимание всей страны после загадочного исчезновения супружеской пары и их дочери почти год назад.

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