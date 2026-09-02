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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Клубный инсайдер Монте Пул: «Существуют опасения по поводу колена Карри, его придется беречь. Но он хочет отыграть 70+ матчей»

Клубный инсайдер « Голден Стэйт » Монте Пул сообщил, что лидеру команды Стефену Карри придется постоянно контролировать и беречь свое правое колено в предстоящем сезоне-26/27.

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