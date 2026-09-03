Китай начал крупнейшую кампанию против научных фальсификаций

Государственный фонд естественных наук Китая (NSFC) обнародовал данные по 31 новому делу о нарушениях академической добросовестности в университетах и больницах страны, сообщает 3 сентября интернет-издание ekd.
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