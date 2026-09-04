Миңнеханов һәм Куренков ТР Куркынычсызлык үзәген төзү турындагы килешүгә кул куйдылар

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм РФ Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла – казалар нәтиҗәләрен бетерү министры Александр Куренков «Комплекслы куркынычсызлык-2026» XVI халыкара салоны кырларында Татарстан Хөкүмәте һәм Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы арасында «Тормыш иминлеген пропагандалау үзәге – Татарстан Республикасы Куркынычсызлык үзәге» оештыру ниятләре турындагы килешүгә кул куйдылар.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым