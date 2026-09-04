НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Миңнеханов һәм Куренков ТР Куркынычсызлык үзәген төзү турындагы килешүгә кул куйдылар

Миңнеханов һәм Куренков ТР Куркынычсызлык үзәген төзү турындагы килешүгә кул куйдылар

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм РФ Гражданнар оборонасы эшләре, гадәттән тыш хәлләр һәм табигый бәла – казалар нәтиҗәләрен бетерү министры Александр Куренков «Комплекслы куркынычсызлык-2026» XVI халыкара салоны кырларында Татарстан Хөкүмәте һәм Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгы арасында «Тормыш иминлеген пропагандалау үзәге – Татарстан Республикасы Куркынычсызлык үзәге» оештыру ниятләре турындагы килешүгә кул куйдылар.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым