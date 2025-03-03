Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 595 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Соловьев
    "Массовая миграция из Средней Азии не соответствует нашим национальным интересам". А ТЕ, КТО ПРОБРАЛСЯ К ГОСКОРМУШКЕ ...Массовая миграция...
  • Лебедев Андрей Юрьевич
    расстрелять урода, только за фамилию.Беспредел в погон...
  • Вадим Кузнецов
    "речь идет о судьбах людей, которые, работая на местных предприятиях, вносят свой вклад в экономическое развитие не т...Массовая миграция...

Пусть еще спасибо скажут: депутат Верховной рады вылил ушат грязи на США за «брак»

Пусть еще спасибо скажут: депутат Верховной рады вылил ушат грязи на США за «брак»

БлокнотРУ А США постоянно поставляли Украине вооружение по завышенным ценам, да еще и неисправное.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Коваленко
А раньше ентот депутут, мать его дышлом по анусу, какого буя молчал и не крошил батон на деменциозного дедулю Байдена, который втюхивал ржавые ведра по цене семизвездочной самогонки? Трамп здесь не при делах, не в теме - наезд не засчитан
Ответить
9 час.
АХ
Александр Харченко
Видимо при дележке обошли стороной, вот и вся пере мога
Ответить
9 час.
Михалыч
Прям как однажды америкосам ответил Хрущев &quot;А у вас негров вешают&quot;
Ответить
8 час.
наверх