Пусть еще спасибо скажут: депутат Верховной рады вылил ушат грязи на США за «брак»

Сергей Коваленко

А раньше ентот депутут, мать его дышлом по анусу, какого буя молчал и не крошил батон на деменциозного дедулю Байдена, который втюхивал ржавые ведра по цене семизвездочной самогонки? Трамп здесь не при делах, не в теме - наезд не засчитан