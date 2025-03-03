БлокнотРУ А США постоянно поставляли Украине вооружение по завышенным ценам, да еще и неисправное.
Пусть еще спасибо скажут: депутат Верховной рады вылил ушат грязи на США за «брак»
Комментарии
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Сергей Коваленко
А раньше ентот депутут, мать его дышлом по анусу, какого буя молчал и не крошил батон на деменциозного дедулю Байдена, который втюхивал ржавые ведра по цене семизвездочной самогонки? Трамп здесь не при делах, не в теме - наезд не засчитан
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9 час.
АХ
Александр Харченко
Видимо при дележке обошли стороной, вот и вся пере мога
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9 час.
Михалыч
Прям как однажды америкосам ответил Хрущев "А у вас негров вешают"
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8 час.
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