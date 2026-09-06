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Газета.ру

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Journal of Sleep Research: легкое покачивание кровати улучшило сон при бессоннице

Journal of Sleep Research: легкое покачивание кровати улучшило сон при бессоннице

Ученые выяснили, что медленное и плавное покачивание кровати уменьшает число ночных пробуждений и улучшает качество сна у людей с бессонницей.

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