Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ludmila alechshenko (Koroleva)
    Сволочь, а он не хочет помочь детям Донбасса?Гасли представил ...
  • Evgeniy LeV
    Гасли-гасли...  и погасли!  ДБ!Гасли представил ...
  • Сергей Рузманов
    На хрена ты извинялся, слабак? За то, как они гнобят наших спортсменов, меньше чем мерзавцами их не стоит называтьТренер мужской сб...

Гран-при Саудовской Аравии состоится – участники приняли окончательное решение

Этап в Саудовской Аравии пройдет по расписанию. Проведение Гран-при на трассе в Джидде было под угрозой после того, как одно из нефтяных хранилищ компании Aramco, расположенное в Джидде приблизительно в 10 км от автодрома, было уничтожено ракетным ударом, ответственность за который взяли на себя йеменские хуситы.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх