Гран-при Саудовской Аравии состоится – участники приняли окончательное решение

Этап в Саудовской Аравии пройдет по расписанию. Проведение Гран-при на трассе в Джидде было под угрозой после того, как одно из нефтяных хранилищ компании Aramco, расположенное в Джидде приблизительно в 10 км от автодрома, было уничтожено ракетным ударом, ответственность за который взяли на себя йеменские хуситы.