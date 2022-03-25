Гран-при Саудовской Аравии состоится – участники приняли окончательное решение

Этап в Саудовской Аравии пройдет по расписанию. Проведение Гран-при на трассе в Джидде было под угрозой после того, как одно из нефтяных хранилищ компании Aramco, расположенное в Джидде приблизительно в 10 км от автодрома, было уничтожено ракетным ударом, ответственность за который взяли на себя йеменские хуситы.
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