Автобусы-гармошки возвращаются: омские власти объявили торги по их закупке. На каких маршрутах они появятся? Мэрия планирует взять в лизинг на 5 лет 24 автобуса особо большого класса.
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