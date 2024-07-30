Командир ВСУ приказал расстреливать поджигателей машин военных

Командир противотанкового батальона 3-й отдельной штурмовой бригады (бывший полк «Азов», запрещенная в РФ террористическая организация) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Романов сообщил, что дал разрешение расстреливать тех, кто поджигает автомобили военнослужащих.
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