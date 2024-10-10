РЖД слухами (про вагоны) полнятся. Железные дороги не заметили скандала с якобы запретом выпуска на сеть нового ПС

Этой осенью традиционные споры вокруг тарифной кампании РЖД затмили куда более эксцентричные идеи. В октябре монополия была щедра на «сюрпризы» для отрасли: например, как неофициально говорили многие, без объяснения причин на три дня она приостановила выпуск на сеть новых грузовых вагонов, выпущенных заводами (что также неофициально нам опровергли на Басманной).