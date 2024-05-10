Зачем нужны роутеры Redmi, если Xiaomi такие же дешевые? Компания теперь будет выпускать только маршрутизаторы Xiaomi

Руководитель рынка интеллектуального оборудования Xiaomi China подтвердил, что будущие маршрутизаторы компании не будут носить бренд Redmi, а будут называться просто Xiaomi: «В будущем маршрутизаторов Redmi больше не будет».
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