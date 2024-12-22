Древнейшая табличка с заповедями ушла с молотка за более чем 5 миллионов долларов

Самая старая каменная табличка с изображением Десяти заповедей иудейской и христианской веры ушла с молотка за колоссальную сумму в 5,04 миллиона долларов на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке, сообщает artnet.
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