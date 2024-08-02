Бут: власти США создали базу людей для обмена, чтобы заключать выгодные сделки

Депутат законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут заявил RT, что американские власти, охотясь за русскими по всему миру, решили создать базу людей для обмена, чтобы заключать более выгодные сделки.
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