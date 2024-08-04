В Харьковской и еще пяти областях Украины была объявлена воздушная тревога

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Кировоградской, Николаевской областях Украины, сигнал тревоги до сих пор звучит в Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.
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