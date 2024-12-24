«Я видела, что Рушди задыхается, и всё, чего я хотела, — спасти его»

30-летняя Шорук Айла лишилась своего мужа на 15-й день жестокого конфликта в секторе Газа. Защищая жену и их 11-месячную дочь, Рушди погиб в результате ковровой бомбардировки израильской армии по мирным кварталам Газы.
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