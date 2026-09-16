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Царьград

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Научный директор планетария рассказала о наблюдении планет в сентябре

Научный директор планетария рассказала о наблюдении планет в сентябре

В сентябре жители Москвы и области смогут наблюдать Марс, Сатурн и Юпитер на ночном небе. Научный директор Московского планетария Фаина Рублева объяснила, как отличить эти планеты.

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