Shocking Blue «3rd Album», 1971 г. ~ это логическая вершина творчества этой голландской рок-группы

В 1971-м году голландская рок-группа «Shocking Blue» записала и выпустила свой четвертый по счету лонгплей «3rd Album», который, хоть и не включал в себя слишком много хитов, как предыдущие альбомы, все же считается самой настоящей творческой вершиной этого относительно недолговечного музыкального коллектива.