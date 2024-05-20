Идем на разрыв: Астраханская область создала самую большую «трещину» по ценам на жилищном рынке России

При этом, оказывается, мы не сильно «накручиваем» на квадратный метр жилья. Такое бывает: более поздняя по времени новость достигает ушей, глаз и сознания общественности раньше, чем та, что должна была появиться в информпространстве первой.
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