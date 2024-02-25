Быстрое увеличение веса – причины

Быстрое увеличение веса может быть вызвано изменениями образа жизни, такими как отказ от курения, однако также может указывать на основное заболевание, такое как заболевание почек, бессонница и цирроз печени.
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