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Хилл – о поражении Перейре: «Не люблю оправдываться, но был ли я готов на 100% после травмы?»

«Я не люблю оправдываться, но был ли я готов на 100% после травмы? Я о том, что любой, кто перенес операцию на ахиллове сухожилии, знает, что следующие девять месяцев не будут идеальными.

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